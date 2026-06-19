В Гидрометцентре рассказали о погодных изменениях после летнего солнцестояния

В то же время возрастает количество дождей — июль и август считаются самыми влажными месяцами. Это может привести к дождевым паводкам, например, на Дальнем Востоке. В то же время местами возможен дефицит осадков и понижение уровня воды в реках Амур и Уссури. На морях же увеличивается вероятность образования смерчей.