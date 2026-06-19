В Гидрометцентре рассказали о погодных изменениях после летнего солнцестояния

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. После момента летнего солнцестояния, который происходит ежегодно 21 июня, уменьшается приток солнечной радиации к дневной поверхности и начинают активнее прогреваться океаны. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Летнее солнцестояние означает уменьшение притока солнечной радиации к земной поверхности. Но сразу атмосфера на это не реагирует, она сохраняет некоторую инерцию. И эта инертность атмосферы проявляется в том, что океаны начинают прогреваться очень хорошо, формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами», — сказала Макарова.
Она пояснила, что в это время циклоны становятся менее активными, возрастает влияние антициклонов. Тепло продолжает накапливаться в океанах, атмосфера прогревается и приближается момент «макушки лета» — когда отмечаются максимальные температуры. Этот период обычно приходится на вторую половину июля и начало августа.
В то же время возрастает количество дождей — июль и август считаются самыми влажными месяцами. Это может привести к дождевым паводкам, например, на Дальнем Востоке. В то же время местами возможен дефицит осадков и понижение уровня воды в реках Амур и Уссури. На морях же увеличивается вероятность образования смерчей.
Также, по словам синоптика, после летнего солнцестояния уменьшается приток ультрафиолета. Тем не менее, по мнению Макаровой, нужно продолжать сохранять осторожность во время пребывания на солнце и не забывать об использовании солнцезащитного крема.