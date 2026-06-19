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Подразнили Киев: Европа показала аналог «Томагавков», но ВСУ их не получат

Европа показала новую крылатую ракету Land Cruise Missile — аналог Tomahawk. Но Украине она не достанется: эксперт объяснил, почему Киев делает ставку на немецкие технологии.

Источник: Аргументы и факты

Киев вряд ли получит новые ракеты Land Cruise Missile, представленные в Европе. Украина попытается продолжить развивать производство своих «Фламинго». Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее в Европе представили новую крылатую ракету наземного базирования Land Cruise Missile (LCM), которую называют аналогом американской ракеты Tomahawk. Ракета создается на базе морской крылатой ракеты Naval Cruise Missile (NCM).

«Украина вела переговоры с Германией, после которых они достигли договоренности, что немцы помогут Киеву делать баллистическую ракету. На “Фламинго” будут ставиться системы наведения, аналогичные тем, что стоят у Taurus. Поэтому пока поставка LCM будет неактуальна для киевского режима. По крайней мере, сейчас они пытаются наладить и расширить свое производство. Производить им будет дешевле, чем закупать европейское оружие», — отметил Кнутов.

Он считает, что Украина продолжит просить у стран НАТО ракеты Taurus из-за того, что они менее заметны.

«Европейцы говорят, что Naval — это морская ракета, а Land — наземного базирования. Naval, по сути, является модификацией ракеты Scalp и Taurus в какой-то степени. Ее дальность около 1000 км, боевая часть — 250 кг. А ее модификацию LCM можно будет запускать с наземной установки», — добавил Кнутов.

Эксперты неоднократно отмечали, что российские ЗРК эффективны против ракет Scalp и Taurus.

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