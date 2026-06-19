Земля горит под Зеленским: военный пообещал ад дроноводам за удары по РФ

Первая и главная причина — военные неудачи ВСУ в зоне спецоперации. «Связано это, во-первых, с тем, что на фронте дела у них складываются не очень хорошо — и на севере Донбасса, и на юге. Это очевидно. Есть определённая злость, которую они скрывают, приукрашивая ситуацию ударами беспилотников. Они охотятся на приграничье за механизаторами в полях, всё видят и всё знают», — пояснил Дандыкин.