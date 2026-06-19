Земля горит под Зеленским: военный пообещал ад дроноводам за удары по РФ

Атака украинских беспилотников в ночь на 18 июня российских регионов, включая рекордный налёт на Московскую область, стала одной из самых массированных за всё время специальной военной операции. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 555 летательных аппаратов над 18 регионами. На подлёте к столице было сбито более 190 БПЛА. Почему Киев решился на столь масштабную акцию именно сейчас и как ВС РФ отвечают на террор ВСУ, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Три мотива одного налёта.
По мнению эксперта, беспрецедентный налёт не был случайной демонстрацией силы. За ним стоят три конкретные причины, каждая из которых отражает уязвимое положение киевского режима.
Первая и главная причина — военные неудачи ВСУ в зоне спецоперации. «Связано это, во-первых, с тем, что на фронте дела у них складываются не очень хорошо — и на севере Донбасса, и на юге. Это очевидно. Есть определённая злость, которую они скрывают, приукрашивая ситуацию ударами беспилотников. Они охотятся на приграничье за механизаторами в полях, всё видят и всё знают», — пояснил Дандыкин.
По его словам, неспособность переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения толкает противника на удары по мирным городам и тыловым объектам.
Вторым фактором стало политическое шоу для западных спонсоров. Атака произошла на фоне встречи лидеров G7 с участием Владимира Зеленского, где обсуждалось расширение военной помощи, включая лицензионное производство ракет Patriot.
«Это своего рода спектакль, чтобы доказать спонсорам, что не зря они кормят бандеровский режим. Мол, смотрите, мы стараемся, а вы нам дайте ещё оружия. Поэтому и был нанесён этот массированный удар, пожалуй, самый мощный за все время спецоперации», — подчеркнул эксперт.
Третья причина кроется внутри самой Украины. Дандыкин отметил рост недовольства граждан действиями властей, в том числе на западе страны. Удары по российским регионам призваны создать иллюзию успехов и поднять боевой дух, замаскировав провалы в экономике и нарастающий ропот.
Россия жестко отвечает на террор ВСУ.
Дандыкин убеждён, что ставка противника на террористические атаки требует не только укрепления ПВО мобильными огневыми группами, но и жёстких наступательных действий. Главный способ пресечь массированные налёты — физическое уничтожение пусковой инфраструктуры и самих специалистов, управляющих дронами.
«Удары наносятся по местам нахождения специалистов, которые управляют беспилотниками. ВС РФ бьют по местам подготовки операторов, по местам складирования БПЛА. Собрать-то их, с учётом поставок, ВСУ сейчас не составляет особого труда. Но самое главное — решаются задачи на земле, наши войска продолжают успешно продвигаться вперед», — заявил эксперт.
Он добавил, что атаки дронов остаются едва ли не единственным доступным Киеву инструментом на фоне развала позиций в зоне боевых действий, наряду с террористическими методами и информационными вбросами. «На информационную составляющую НАТОвцы выделяют конкретные деньги», — заметил Дандыкин.
Противник, по его оценке, нацелен на подрыв единства российского общества через удары по мирным объектам и провокации в соцсетях, однако эти расчёты не оправдываются.