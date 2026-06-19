Почти 600 тысяч россиян получили единовременную выплату накоплений в 2025 году

Почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в 2025 году получили единовременную выплату пенсионных накоплений в России. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, в 2025 году Социальный фонд назначил 719,7 тысячи выплат, из которых 592,6 тысячи пришлись на единовременную выплату.
Выплата пенсионных накоплений может осуществляться в виде накопительной пенсии, единовременной выплаты либо срочной пенсионной выплаты. Женщины могут получить выплату с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Для оформления заявления необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, где хранятся накопления, передает РИА Новости.
С 1 августа 2026 года пенсионерам увеличат пенсии. Однако ежегодная индексация затронет не всех. Кому повысят выплату, рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой».
В начале июня глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости изменения системы пенсионных накоплений, в том числе средств «молчунов». Он предложил сделать из этих средств инструмент долгосрочных сбережений. Как может работать механизм начисления долгосрочных сбережений, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.