Мошенники стали звонить от имени операторов и требовать код от «Госуслуг»

Мошенники больше не просто звонят «из банка». Теперь они присылают видео с голосом вашего ребенка, созданным нейросетью, или оформляют на вас кредиты по телефону. Особенно уязвимы люди старше 50 лет. «Вечерняя Москва» выяснила, как включить «режим юридической самообороны» и сохранить свои деньги.