Мошенники стали звонить от имени операторов и требовать код от «Госуслуг»

Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов сотовой связи и говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера, которую якобы можно избежать, подтвердив личные данные через «Госуслуги». Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
— Абонентам поступают звонки от «операторов сотовой связи» с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер, — рассказали там.
Чтобы избежать списания, жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета «Госуслуг». В «Мошеловке» напомнили, что операторы никогда не требуют диктовать коды доступа. Если звонят с угрозами отключения, следует прервать разговор и обратиться в службу поддержки оператора, передает РИА Новости.
Схемы с использованием социальной инженерии, обман с доставкой цветов, аферы на темы ЖКХ и туризма, а также мошенничество на сайтах знакомств стали самыми распространенными способами кражи личных данных с начала текущего года.
Мошенники больше не просто звонят «из банка». Теперь они присылают видео с голосом вашего ребенка, созданным нейросетью, или оформляют на вас кредиты по телефону. Особенно уязвимы люди старше 50 лет. «Вечерняя Москва» выяснила, как включить «режим юридической самообороны» и сохранить свои деньги.