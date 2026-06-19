ХК «Амур» пополнился одним из лучших нападающих ВХЛ Максимом Кровяковым

— Константин Лукин — тоже очень быстрый крайний нападающий, который, на наш взгляд, способен сделать качественно новый шаг в своей карьере. Он здорово выглядел в Высшей лиге, а нам добавит глубины состава и усилит конкуренцию среди нападающих. Этой сделкой мы продолжаем движение в сторону омоложения состава и привлечения молодых талантливых игроков. Это важный шаг с точки зрения стабильного развития нашей организации, при этом приглашаемые игроки по потенциалу способны заявить о себе в КХЛ уже сейчас. На наш взгляд, все трое готовы к переходу на этот уровень, и для их развития очень важен новый вызов, — подчеркнул Никита Точицкий.