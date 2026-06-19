ХК «Амур» пополнился одним из лучших нападающих ВХЛ Максимом Кровяковым

Хоккейные клубы «Амур» и «Спартак» совершили обмен, в результате которого в хабаровскую команду прибыл один из лучших нападающих ВХЛ Максим Кровяков. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к «тиграм» перейдут еще три игрока, за которых «красно-белые» получат денежную компенсацию.
Максим Кровяков является воспитанником подмосковного хоккея. Свой путь он начал в зеленоградской «Орбите», после чего пополнил юношеский состав команды «Витязь». Профессиональная карьера игрока стартовала в СКА. В частности, по итогам сезона 2021/22, будучи в команде «СКА-1946», он стал обладателем Кубка Харламова.
Во Всероссийской хоккейной лиге Кровяков выступал за «СКА-Неву» и воскресенский «Химик». В последнем он провел прошедший сезон. В регулярном чемпионате нападающий набрал 36 очков (16+20) в 54 матчах. В серии плей-офф он забросил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 22 встречах.
Также Максим Кровяков выступал на уровне Континентальной хоккейной лиги. Играя в составе СКА и московского «Спартака», он провел 47 матчей и набрал 5 очков (0+5).
— В лице Кровякова мы получили габаритного двустороннего нападающего. Долго просматривали его вместе с тренерским штабом и пришли к выводу, что уже сейчас, в моменте, он может выиграть конкуренцию за стабильное место в нашем составе на этой дефицитной позиции центрального нападающего. Максу точно требовалась перезагрузка, чтобы выйти на новый уровень своего развития. Мы ему такую возможность предоставим, — сказал генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.
В результате обмена со «Спартаком» «тигры» получили еще трех игроков. В их числе воспитанник тольяттинской «Лады» Дмитрий Костенко. Прошлый сезон защитник провел в чемпионате Словакии в составе клуба «Нитра». По итогам сезона стал обладателем золотых медалей и титула чемпиона страны. В регулярном чемпионате Экстралиги он провел 29 матчей и набрал 18 очков (4+14).
— Найти сейчас на российском рынке молодого, перспективного, праворукого атакующего защитника — достаточно трудная задача. Но, считаю, что нам это удалось. Дмитрий Костенко обладает великолепными хоккейными данными, атакующими навыками, отличным броском, и при этом ему всего 23 года. Мы рассматриваем его в качестве защитника для розыгрыша большинства. Считаем, что он способен помочь команде в атакующих действиях и стабильно набирать очки, — отметил Никита Точицкий.
Еще одним игроком, пополнившим «Амур», стал Федор Храпов. Он закончил школу «Дмитрова», а затем закрепился в московском «Спартаке». В сезоне 2024/25 взял Кубок Харламова.
Прошлый сезон нападающий провел в составе новокузнецкого «Металлурга» на уровне ВХЛ. В регулярном чемпионате участвовал в 52 матчах и набрал 17 очков (7+10). Еще 8 (4+4) баллов он набрал на кубковой стадии в 17 встречах.
— Федор Храпов обладает приличной скоростью, резкий, техничный нападающий, работоспособный, может сыграть и на краю, и в центре. Тот факт, что в 21 год он завоевал прочное место в основном составе в такой сильной организации, как бронзовый призер ВХЛ, говорит о многом, — прокомментировал генеральный менеджер ХК «Амур».
К «тиграм» присоединился и Константин Лукин — воспитанник челябинского «Трактора». Дебютировал в КХЛ в 2020 году, а в сезоне 2023/24, будучи в составе жлобинского «Металлурга», завоевал титул чемпиона белорусской Экстралиги. Прошлый сезон нападающий провел в составе московского «Спартака». В регулярном чемпионате ВХЛ набрал 36 очков (14+22) в 62 матчах. В серии плей-офф набрал 9 баллов (3+6) в 20 встречах.
— Константин Лукин — тоже очень быстрый крайний нападающий, который, на наш взгляд, способен сделать качественно новый шаг в своей карьере. Он здорово выглядел в Высшей лиге, а нам добавит глубины состава и усилит конкуренцию среди нападающих. Этой сделкой мы продолжаем движение в сторону омоложения состава и привлечения молодых талантливых игроков. Это важный шаг с точки зрения стабильного развития нашей организации, при этом приглашаемые игроки по потенциалу способны заявить о себе в КХЛ уже сейчас. На наш взгляд, все трое готовы к переходу на этот уровень, и для их развития очень важен новый вызов, — подчеркнул Никита Точицкий.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о предстоящих играх ХК «Амур» на сезон 2026/27. Первый домашний матч состоится 19 сентября.