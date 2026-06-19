Красноярцы отметят День молодежи караоке с оркестром и кино под открытым небом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 июня на острове Татышев пройдет празднование Дня молодежи. Тема этого года — «Мечта. Гордость. Единство».
Территория парка будет разделена на четыре тематических пространства:
В зоне «Мечта» представят игровые технологии, научные эксперименты и творческие мастер-классы.
Площадка «Гордость» объединит встречи с участниками специальной военной операции, спасателями, врачами, спортсменами и работниками городских предприятий.
В пространстве «Единство» гости познакомятся с культурой и ремеслами народов России.
Четвертая зона — «Молодость» — станет главной сценой с выступлениями молодых красноярских музыкантов и резидентов центра «Новые имена». Хедлайнером вечера станет DJ Smash, его выступление начнется в 21:00.
С 12:00 в парке заработают интерактивные локации. Молодежный центр «База» представит экспозицию об истории игровых технологий — от Dendy до современных компьютерных игр, а также выставку работ нейрокреаторов.
В 15:00 пройдет презентация арт-инсталляции «Знамя гордости», в 19:00 — показ фильма под открытым небом, а в 19:30 — караоке с оркестром.
Кульминацией станет акция: тысячи участников по всей стране зажгут фонарики — событие попадет в Книгу рекордов России.
Также на площадках будут работать молодежные центры и организации города с образовательными и интерактивными программами — от первой помощи до творческих мастер-классов и спортивных активностей.
Вход свободный, но для участия в некоторых мероприятиях потребуется бесплатный билет, который можно получить через чат-бот в мессенджере MAX или систему «Молодежь России».
Добавим, что по традиции главные городские часы в праздник поменяют мелодию. Сейчас идет голосование за одну из трех мелодий, которая будет звучать в День молодежи. Голосование проходит в группе «Твоё время».
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