На Камчатке сохраняется повышенный уровень сейсмичности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты оценивают уровень сейсмичности на Камчатке как фоновый повышенный. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 17 июня 2026 года) — фоновый повышенный», — говорится в сообщении.
По данным исследователей, 11 июня восточнее Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 5,7. Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском интенсивностью 3−4 балла, в Вилючинске — 3 балла, в Елизово — 2−3 балла.
Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.