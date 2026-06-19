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Работодателей Красноярского края оштрафуют за игнорирование квот для участников СВО

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность за игнорирование квот для трудоустройства участников.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность за игнорирование квот для трудоустройства участников спецоперации. В случае отказа ветерану в приеме на работу в счет квоты: должностные лица заплатят штраф от 3 до 5 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 5 до 10 тысяч, юридические лица — от 10 до 30 тысяч рублей. Контроль возложен на органы службы занятости.