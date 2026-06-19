Мария Машкова показала несовершеннолетнюю дочь в откровенном образе

Мария Машкова, 41-летняя дочь известного актёра Владимира Машкова, опубликовала на своей странице в запрещённой социальной сети фотографии со своей младшей дочерью Александрой. Мать и дочь позировали вместе на фоне яркой граффити-стены, а также были запечатлены в стильных нарядах.
Основная часть: На одном из снимков Мария и Александра позируют рядом, демонстрируя свои модные образы. 14-летняя Александра выбрала для фото короткие шорты, черные кружевные чулки, футболку с принтом и клетчатую рубашку. Мария Машкова, в свою очередь, облачилась в короткие джинсовые шорты, красную майку и черный жакет. Эти фотографии привлекли внимание подписчиков и вызвали обсуждения в комментариях.
Мария воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Стефанию и 14-летнюю Александру, которые живут с ней в США. Обе девочки являются результатом её брака с бизнесменом Александром Слободяником, который завершился разводом в 2012 году. Интересно, что Мария Машкова сама является дочерью известных актёров: её мать, Елена Шевченко, давно живёт в США и поддерживает близкие отношения с дочерью.
Напомним, что Мария Машкова часто делится своими мыслями о жизни за границей и отношениях с отцом. Ранее она открыто говорила о редких встречах с Владимиром Машковым, отмечая, что видятся они лишь раз в год.