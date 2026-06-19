Мария Машкова показала несовершеннолетнюю дочь в откровенном образе

Мария воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Стефанию и 14-летнюю Александру, которые живут с ней в США. Обе девочки являются результатом её брака с бизнесменом Александром Слободяником, который завершился разводом в 2012 году. Интересно, что Мария Машкова сама является дочерью известных актёров: её мать, Елена Шевченко, давно живёт в США и поддерживает близкие отношения с дочерью.