В Богородском Ульчского района началось строительство модульного ФОКа

В селе Богородское Ульчского района начались работы по возведению модульного физкультурно- оздоровительного комплекса. Работы ведет ООО «Каркас» (г. Иркутск). Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В настоящее время подрядчиком разработана рабочая документация по разделу «конструкции железобетонные», производится отсыпка и трамбовка щебеночного основания под плиту фундамента.
Общая площадь здания — 702 кв.м. В нем разместят универсальный спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, борьбой, душевые, раздевалки, служебные помещения для хранения инвентаря. В администрации не исключают, что будут установлены тренажеры.
ФОК рассчитан на одновременное посещение 50 человек.
— До этого в селе не было достаточной возможности для спортивных занятий. Универсальный зал есть только в школе. А состояние старого универсального зала не выдерживает критики. Поэтому строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса — это не только спорт, но и развитие социальной инфраструктуры. Комплекс станет новым центром притяжения для жителей, местом для проведения досуга и общения, — отметила специалист отдела капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского района Светлана Перцевая.
Она добавила, что новый ФОК в Богородском — это возможность для каждого жителя вести активный и здоровый образ жизни, заниматься спортом в комфортных условиях и гордиться своим селом.
Срок сдачи объекта — не позднее 30 ноября текущего года. Средства выделены из краевого и районного бюджетов.