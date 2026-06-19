В Богородском Ульчского района началось строительство модульного ФОКа

— До этого в селе не было достаточной возможности для спортивных занятий. Универсальный зал есть только в школе. А состояние старого универсального зала не выдерживает критики. Поэтому строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса — это не только спорт, но и развитие социальной инфраструктуры. Комплекс станет новым центром притяжения для жителей, местом для проведения досуга и общения, — отметила специалист отдела капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского района Светлана Перцевая.