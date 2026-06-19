Карающие взрывы рвут Киев и Одессу: снаряды жестко мстят за атаку Москвы

«Главная особенность “Барсов” заключается в том, что там используются реактивные двигатели, за счет этого они могут развивать скорость до 600 км/ч, боевая часть — порядка 100 кг, дальность полета — около 800 км. По всей видимости, они используют “мозги”, как в ракетах Taurus. То есть, закладывают визуальные образы маршрута и цели», — подчеркнул Кнутов.