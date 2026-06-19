Карающие взрывы рвут Киев и Одессу: снаряды жестко мстят за атаку Москвы

Московский регион пережил самую массированную атаку за последние пару лет. На подлете к столице силами ПВО было уничтожено более 190 дронов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о 16 пострадавших, включая двоих детей. Пока медики оказывали помощь раненым, военные уже готовили план неминуемой расплаты.
Ответ ВС РФ не заставил себя ждать, обрушившись на противника в ту же ночь.
Откуда летели БПЛА.
Траектория атаки указывает на приграничные регионы. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru определил зону запуска. По его словам, удары координируются с территорий, где сосредоточены специальные подразделения ВСУ.
«Если говорить про регионы, близкие к Московской области, и про нее саму, то здесь работают подразделения, которые находятся в районе Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Они также наносят групповые удары по отдельным направлениям и пытаются поражать стратегические объекты у нас», — заявил Попов.
Писториус лично одобрил удары дронами.
Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил aif.ru, что армия России во второй раз столкнулась с реактивными дронами «Барс».
«Министр обороны ФРГ Борис Писториус, по сути, в мае благословил удары этими дронами по территории России», — отметил Кнутов.
Их главная особенность — реактивный двигатель и полный иммунитет к средствам радиоэлектронной борьбы.
«Главная особенность “Барсов” заключается в том, что там используются реактивные двигатели, за счет этого они могут развивать скорость до 600 км/ч, боевая часть — порядка 100 кг, дальность полета — около 800 км. По всей видимости, они используют “мозги”, как в ракетах Taurus. То есть, закладывают визуальные образы маршрута и цели», — подчеркнул Кнутов.
Эксперт рассказал, чем можно уничтожить эти дроны.
«РЭБ на них не влияет. Их уничтожают с помощью зенитной артиллерии или зенитных ракет. В перспективе могут применяться боевые лазеры и электромагнитные пушки», — добавил Кнутов.
Расплата за атаку.
Ответные действия последовали незамедлительно. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что мощные удары были нанесены в ночь на 18 июня. Под огнем оказались стратегические объекты в Харькове, Киеве, Одессе и ряде других регионов, включая Херсонскую и Днепропетровскую области.
«Каждый удар со стороны киевского режима не остается без ответа. Мы бьем в ответ исключительно по военным объектам, в том числе по объектам энергообеспечения, топливным резервуарам, которые обеспечивают ВСУ», — сказал Липовой.
Генерал подчеркнул системность и результативность возмездия, которая охватывает не только логистику, но и места базирования авиации.
«Взрывы до сих пор слышат… Мы также наносим удары по местам производства БПЛА и аэродромам, где они складируются и запускаются», — добавил военный.
Итоги ночного возмездия были подтверждены Министерством обороны РФ. В ведомстве отчитались о поражении ключевых объектов ВСУ. Групповой удар пришелся по складу горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.
Всего удары были нанесены по местам хранения беспилотников и пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.