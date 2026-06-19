В медучреждения Подмосковья за пять лет привлекли почти 2 тыс. врачей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комплексная система поддержки медицинского персонала помогла за пять лет привлечь в Московскую область почти 2 тыс. врачей. В регионе работают 27 тыс. врачей и 46,6 тыс. специалистов среднего медперсонала, сообщил ТАСС председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Он отметил, что регион находится в особых условиях — Московская область расположена вплотную к столице. «Чтобы специалист сделал выбор в пользу работы в Подмосковье, мы обязаны предложить для него целый комплекс стимулов, охватывающий и быт, и жилье, и профессиональный рост, и саму среду, в которой он будет работать. Именно поэтому мы выстроили в Подмосковье комплексную систему поддержки наших медиков. Результат такого системного подхода — рост числа кадров. В 2021 году в Московской области работало 25,1 тыс. врачей, в 2026 году — уже свыше 27 тыс. Прирост почти на 2 тыс. человек. Еще в наших учреждениях трудятся свыше 46,6 тыс. специалистов среднего медперсонала», — сказал Брынцалов.
Он также напомнил, что в Подмосковье реализуется программа «Социальная ипотека» — с 2021 года медики получили 976 сертификатов. Кроме того, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участниками которых за пять лет стали 1 225 специалистов, приехавших работать в малые города и поселки. Медикам предоставляют бесплатные земельные участки, с 2021 года их получили более 2,6 тыс. врачей. Также предусмотрена компенсация аренды жилья. Сегодня такую поддержку получают более 17 тыс. медработников.
«Работа по привлечению кадров не замыкается только на областном бюджете. В целом ряде наших округов на муниципальном уровне предусмотрены собственные, дополнительные меры поддержки. И отличный пример здесь демонстрирует Балашиха. С 2023 года в городе введена единовременная выплата при трудоустройстве медиков поликлинического звена в размере 200 тыс. рублей. Выплату получили свыше 100 медработников. Кроме того, для фельдшеров скорой медицинской помощи предусмотрено предоставление служебного жилья», — сообщил Брынцалов.
Он уточнил, что объем финансирования системы здравоохранения Московской области в 2021 году составлял почти 275 млрд рублей, а к 2026 году он вырос более чем на четверть и составил свыше 346 млрд рублей. «Мы не только привлекаем кадры, мы также создаем достойные условия труда. За последние годы по народной программе “Единой России” была существенно расширена география доступной помощи. С 2021 по 2025 год построен 51 новый объект здравоохранения — поликлиники, стационары, ФАПы, станции скорой помощи. А с 2021 по 2025 год капитально отремонтировано 63 объекта, включая родильные дома и стационары», — добавил Брынцалов.