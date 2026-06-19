Назван порог абдоминального ожирения

«Согласно клиническим рекомендациям по ожирению, для диагностики абдоминального ожирения у европейской расы рекомендуется измерение окружности талии: более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин. Таким образом, нормой являются показатели меньше этих значений», — говорится в сообщении.