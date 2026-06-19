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Назван порог абдоминального ожирения

РИА Новости: ожирение диагностируют у мужчин с обхватом талии 94 сантиметра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Диагноз «абдоминальное ожирение» ставится мужчине при обхвате талии 94 сантиметра, а женщине — при обхвате талии 80 сантиметров, рассказали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова.

«Согласно клиническим рекомендациям по ожирению, для диагностики абдоминального ожирения у европейской расы рекомендуется измерение окружности талии: более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин. Таким образом, нормой являются показатели меньше этих значений», — говорится в сообщении.

По данным центра, рекомендуется проводить совместную оценку индекса массы тела и окружности талии. Комбинация этих показателей является более точным индикатором рисков для здоровья, в том числе метаболических и сердечно-сосудистых, онкологических, хронических заболеваний, например, как сахарный диабет второго типа.

Уточняется, что в 2025 году ожирение зафиксировано у 36 миллионов россиян. Из них 20,6% (около 7,4 миллионов) — мужчины, 27,4% (около 9,9 миллионов) — женщины.