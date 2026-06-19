В 2027 году в Красноярске пройдет фестиваль «Научная Вселенная Первых»

«Край активно участвует во всех флагманских проектах. По итогам конкурса первичных отделений регион вошёл в топ-15 по сумме призовых средств. 47 первичных отделений края стали победителями — общая сумма более 11 млн рублей. 54% победителей по стране — это деревни, сёла, малонаселённые пункты. Для нас это знаковый результат: наша задача — дотянуться до каждого участника, где бы он ни жил», — отметил председатель правления «Движения первых», Герой РФ Артур Орлов.