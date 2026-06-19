В 2027 году в Красноярске пройдет фестиваль «Научная Вселенная Первых»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Михаил Котюков на Всероссийском форуме ТИМ «Бирюса» провел заседание координационного совета по взаимодействию с «Движением первых».
В ходе встречи обсуждались достижения юных жителей края на всероссийских проектах и крупных детско-молодёжных событиях в крае обсудили на Встреча под председательством.
Сейчас в движении состоят более 300 тысяч ребят. Глава региона отметил, что летние каникулы — уникальная возможность для вовлечения школьников, и призвал максимально использовать этот период.
«Сейчас идёт период летних каникул и работы лагерей — это уникальное время для активизации движения. Каждая смена — это почти девятьсот площадок, где собраны активные ребята. За лето нужно сверить ориентиры с запросами детей, услышать их мнение, скорректировать форматы и дать жизнь смелым идеям», — сказал глава региона.
«Край активно участвует во всех флагманских проектах. По итогам конкурса первичных отделений регион вошёл в топ-15 по сумме призовых средств. 47 первичных отделений края стали победителями — общая сумма более 11 млн рублей. 54% победителей по стране — это деревни, сёла, малонаселённые пункты. Для нас это знаковый результат: наша задача — дотянуться до каждого участника, где бы он ни жил», — отметил председатель правления «Движения первых», Герой РФ Артур Орлов.
Председатель совета регионального отделения Ксения Юрлагина рассказала о победах красноярцев на федеральном уровне. Делегация на фестивале «Российская школьная весна» заняла первое место в общекомандном зачёте. София Осипова, Анна Нагапетян и Дарья Макаренко отметили, что фестиваль подарил им новых друзей, опыт и уверенность в себе.
На заседании предложили провести в Красноярском крае в 2027 году фестиваль «Научная Вселенная Первых». Это главное научное событие, которое объединит более 1,2 тысячи школьников и наставников со всей страны. Тема — технологии будущего. Участников ждут выставки, лекции, экскурсии на предприятия и в вузы края, а также деловая программа для педагогов.
Михаил Котюков поддержал идею и предложил расширить формат до тематической недели с просветительскими и профориентационными мероприятиями. По его словам, опыт проведения Первой Всероссийской недели космоса в Национальном центре «Россия» на Енисее, участниками которой стали шесть тысяч школьников за неделю, показывает эффективность такого формата для вовлечения молодёжи в науку.