Австралия выделит ещё 70 млн долларов Киеву на покупку оружия

Австралия направит Украине дополнительный пакет помощи в размере 100 млн австралийских долларов ($70 млн) для закупки вооружений. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Ричард Марлз.
«В партнерстве с НАТО Австралия поддерживает Украину в обеспечении критической военной техникой, включая противовоздушные возможности и боеприпасы», — говорится в публикации на сайте ведомства.
Как пояснил министр, деньги пойдут на приобретение необходимого вооружения через специальный каталог приоритетных потребностей Украины (PURL), разработанный при содействии Альянса.
Кроме этого, Германия также объявила о планах выделить дополнительные 400 млн долларов на ПВО и ракеты для Украины.
Как отметил военкор KP.RU Александр Коц, европейские кураторы намерены передать Киеву новую партию вооружений за атаки на Москву.