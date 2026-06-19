В ОАЭ подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

Правительство ОАЭ приняло резолюцию, согласно которой минимальный возраст для доступа к социальным сетям в стране составляет 15 лет, сообщает эмиратское информагентство WAM.
Документ предусматривает, что несовершеннолетним младше 15 лет не разрешается создание, использование и администрирование личных профилей в соцсетях, а также доступ к функционалу, включая публикацию контента, комментирование, присоединение к публичным сообществам и открытым каналам.
Для пользователей в возрасте от 15 до 16 лет доступ к сетям возможен только при условии повышения уровня защиты их аккаунтов. Это включает в себя возрастную классификацию и ограничение контента, регулирование времени нахождения на платформе, а также предоставление инструментов родительского контроля.
В декабре 2025 года в Австралии также вступил в силу закон, запрещающий подросткам младше 16 лет пользоваться рядом социальных сетей.