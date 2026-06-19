В ОАЭ подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

Для пользователей в возрасте от 15 до 16 лет доступ к сетям возможен только при условии повышения уровня защиты их аккаунтов. Это включает в себя возрастную классификацию и ограничение контента, регулирование времени нахождения на платформе, а также предоставление инструментов родительского контроля.