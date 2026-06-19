Красноярцы выбирают мелодию главных городских часов на День молодежи

В Красноярске запустили голосование за мелодию, которую 27 июня будут играть часы возле городской администрации.
Выбрать предлагается из трех вариантов:
Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд — «Силуэт»; Bearwolf — «Феникс»; DJ SMASH — «Волна».
«Какую мелодию сыграют главные городские часы в День молодежи, решат красноярцы! Голоса принимаются только в опросе в паблике “Твоё время”, — рассказали в мэрии.
Напомним, традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам на красноярском «Биг-Бене» зародилась при экс-мэре Сергее Ерёмине, в 2019 году.
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