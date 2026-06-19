«Пробки будут длиннее»: водители раскритиковали запуск отдельной автобусной полосы в Алматы

Накануне мы писали, что с 20 июня на улице Саина, на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина, в пилотном режиме начнет функционировать выделенная полоса для общественного транспорта.
По данным телеканала, водители уже начали высказывать недовольство, с критикой выступили и автоэксперты. Так, эксперт Алексей Алексеев заявил, что до внедрения нужно было проводить исследования.
«Вот получается сейчас акимат потратил наши деньги, взял у меня из кармана и потратил деньги на БРТ на Райымбека. А теперь говорит: “Это была ошибка”. Вы потратили огромные деньги на то, чтобы эту улицу раскурочить. Теперь вы говорите: “Это была ошибка, теперь мы будем ее исправлять за наш счет”. Если бы это делали чиновники за свой счет, тогда бы вопросов у нас бы не было. Вот эти изменения, которые делаются, они делаются очень быстро», — заявил эксперт.
Кроме того, журналисты поговорили с водителями автомобилей, которые боятся, что автобусы по Саина действительно начнут ездить быстрее, а вот машины — нет.
«По опыту скажу, что Саина постоянно “стоит” на этом перекрестке, поэтому не знаю, зачем это сделали. Сейчас пробки будут длиннее, по 2−3 часа»; «Я считаю, что, когда делят полосы, это не совсем удобно, потому что для автомобилиста это создание пробок и, кроме того, узкие у нас дороги»; «Я против, потому что по этой улице я сам езжу. Постоянно пробки, заторы здесь», — высказались жители Алматы.
В акимате города пообещали учесть все мнения. Точных сроков пилотного проекта чиновники не назвали, но предположили, что для апробации потребуется не менее двух месяцев.
«Чтобы обеспечить пропускную способность для автобусов, чтобы увеличить пассажиропоток, так скажем. Ответить на вопрос целесообразно или нет — в любом случае мы сейчас внедряем. А анализ и сам вот этот процесс внедрения даст о себе знать. Уже по результатам исследований, так скажем», — ответил на жалобы руководитель отдела организации дорожного движения и развития микромобильности Алматы Руслан Аскаров.