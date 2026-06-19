«Пробки будут длиннее»: водители раскритиковали запуск отдельной автобусной полосы в Алматы

«Вот получается сейчас акимат потратил наши деньги, взял у меня из кармана и потратил деньги на БРТ на Райымбека. А теперь говорит: “Это была ошибка”. Вы потратили огромные деньги на то, чтобы эту улицу раскурочить. Теперь вы говорите: “Это была ошибка, теперь мы будем ее исправлять за наш счет”. Если бы это делали чиновники за свой счет, тогда бы вопросов у нас бы не было. Вот эти изменения, которые делаются, они делаются очень быстро», — заявил эксперт.