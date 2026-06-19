Аферисты предлагают выпускникам изменить результаты ЕГЭ

В сервисе напомнили, что официальные комиссии никогда не звонят участникам ЕГЭ с подобными предложениями, а любые манипуляции с результатами экзаменов строго запрещены. Все официальные результаты государственных экзаменов публикуются только на специализированных ресурсах, а оспорить их можно только через подачу апелляции.