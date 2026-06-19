Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты предлагают выпускникам изменить результаты ЕГЭ

РИА Новости: аферисты предлагают выпускникам изменить результаты ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Злоумышленники звонят выпускникам школ от лица экспертных комиссий и предлагают скорректировать результаты ЕГЭ за дополнительную плату, а в итоге исчезают с деньгами, рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».

«В период сдачи государственных экзаменов школьники и их родители испытывают сильный стресс, связанный с публикацией результатов ЕГЭ и последующим поступлением в университеты. Мошенники понимают это и активно пользуются возникшей ситуацией: они звонят от лица предметных комиссий и предлагают “улучшить” результаты экзаменов за дополнительную плату», — сообщили в сервисе.

Отмечается, что злоумышленники обещают гарантированно изменить итоги экзамена, убеждая потенциальную жертву с помощью методов психологического давления и манипуляции. Если потенциальная жертва соглашается, ей присылают ссылку для проведения предоплаты за «будущее оказание услуги».

«После получения оплаты “помощники” исчезают — никаких изменений результатов не происходит», — добавили там.

В сервисе напомнили, что официальные комиссии никогда не звонят участникам ЕГЭ с подобными предложениями, а любые манипуляции с результатами экзаменов строго запрещены. Все официальные результаты государственных экзаменов публикуются только на специализированных ресурсах, а оспорить их можно только через подачу апелляции.