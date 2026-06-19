Эксперт брокера крупного российского банка рассказал, как сформировать инвестиционный портфель

Успех любых инвестиций — в финансовой дисциплине и грамотном управлении рисками.
Об этом в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» рассказал инвестиционный консультант ВТБ «Мои Инвестиции» в Красноярске Дмитрий Кулик.
«Начинающим инвесторам стоит выбирать простые и понятные им инструменты, которые можно быстро купить и продать. Это могут быть надежные облигации, акции крупных известных компаний и фонды. При этом инвестировать важно системно — небольшими суммами поэтапно и регулярно, чтобы развивать навыки и углублять понимание, как работает рынок. Также важно внимательно оценивать свою готовность к риску и уровень риска конкретного инструмента», — сказал эксперт брокера ВТБ.
Инвесторам, уже имеющим опыт на рынке и желающим приумножить свой капитал, важно соблюдать сбалансированную структуру портфеля. По словам Дмитрия Кулика, за основу можно взять облигации с постоянными купонными выплатами — они позволяют зафиксировать текущую еще высокую доходность на максимально комфортный срок.
В портфель также можно добавить более рисковую часть — акции. При их выборе нужно оценивать потенциал роста компании и ее финансовую устойчивость. Небольшую долю портфеля можно отвести под защитные активы, такие как золото и индексные фонды, добавил инвестконсультант.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).