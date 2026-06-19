Эксперт брокера крупного российского банка рассказал, как сформировать инвестиционный портфель

«Начинающим инвесторам стоит выбирать простые и понятные им инструменты, которые можно быстро купить и продать. Это могут быть надежные облигации, акции крупных известных компаний и фонды. При этом инвестировать важно системно — небольшими суммами поэтапно и регулярно, чтобы развивать навыки и углублять понимание, как работает рынок. Также важно внимательно оценивать свою готовность к риску и уровень риска конкретного инструмента», — сказал эксперт брокера ВТБ.