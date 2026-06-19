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Водитель автобуса пытался вывезти 754 рога сайгака из Хабаровского края

Это особо ценное дикое животное занесено в Красную книгу России и охраняется международными договорами.

В Хабаровском крае 47-летнего мужчину оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку вывезти за границу 754 рога сайгака. Приговор вынес Бикинский городской суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Суд установил, что в сентябре 2024 года водитель пассажирского автобуса, который занимался международными туристическими перевозками, решил переправить за рубеж хранившиеся у него рога сайгака. Это особо ценное дикое животное занесено в Красную книгу России и охраняется международными договорами.

До границы груз не доехал. На территории Бикинского муниципалитета автобус задержали и досмотрели, после чего было возбуждено уголовное дело. Мужчину признали виновным в контрабанде особо ценных диких животных и их частей.

Суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Сотовые телефоны, которыми он пользовался при совершении преступления, конфискованы и обращены в доход государства. Государственное обвинение поддержала Бикинская городская прокуратура.