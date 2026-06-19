Водитель автобуса пытался вывезти 754 рога сайгака из Хабаровского края

Суд установил, что в сентябре 2024 года водитель пассажирского автобуса, который занимался международными туристическими перевозками, решил переправить за рубеж хранившиеся у него рога сайгака. Это особо ценное дикое животное занесено в Красную книгу России и охраняется международными договорами.