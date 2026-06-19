В ГД предложили ввести транспондеры и постоплату для парковок

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Водители должны иметь возможность пользоваться для оплаты парковок транспондерами, как для платных дорог, или вносить средства с отсрочкой по времени. Такое мнение высказал ТАСС глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что сейчас автовладельцам, не оплатившим вовремя использование платной трассы, выписывается штраф, который отменяется в случае внесения средств за проезд в течение следующих 20 дней.
«То же самое должно работать в отношении платной парковки», — сказал Нилов, подчеркнув, что водителя нужно освобождать от штрафа за неоплату парковки, «если он компенсировал все». «Постоплата должна быть введена, — продолжил депутат. — Разные бывают ситуации, когда человек просто не заплатил, зачем сразу его наказывать?».
Также Нилов призвал ввести для оплаты парковок, хотя бы в Москве, транспондеры, «как на платных трассах». «Вот у тебя есть транспондер, привязан к твоему транспортному средству, ты приложил, как только сессия парковочная началась, и перед отправкой еще раз приложил. Тогда проблем будет меньше», — заключил депутат.
Сейчас сроки оплаты парковок определяются регионами. Например, в Москве время, в течение которого необходимо оплатить парковку, составляет пять минут. Покинуть место парковки также необходимо в течение пяти минут после завершения парковочной сессии. В Санкт-Петербурге на оплату парковки дается 15 минут. Покинуть парковочное место необходимо не позднее, чем через 10 минут после окончания оплаченного времени.
Ранее Минтранс РФ вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок. Согласно документу, пользователи платных парковок, въезд и выезд с которых не оборудован средствами контроля, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала пользования.