В ГД предложили ввести транспондеры и постоплату для парковок

Также Нилов призвал ввести для оплаты парковок, хотя бы в Москве, транспондеры, «как на платных трассах». «Вот у тебя есть транспондер, привязан к твоему транспортному средству, ты приложил, как только сессия парковочная началась, и перед отправкой еще раз приложил. Тогда проблем будет меньше», — заключил депутат.