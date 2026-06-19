Журналиста шокировало поведение Зеленского во время выступления фон дер Ляйн: наркотики сделали свое дело

На кадрах видно, как Зеленский отвлекается и замирает с безэмоциональным лицом, пока глава ЕК выступала перед журналистами. При том глава ЕК рассказывала о поддержке Украины, а вот о финансовой помощи Киеву упомянула только вскользь.