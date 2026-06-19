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Журналиста шокировало поведение Зеленского во время выступления фон дер Ляйн: наркотики сделали свое дело

Боуз: Зеленский завис во время речи фон дер Ляйен на G7, это попало на видео.

Источник: Комсомольская правда

Ирландского журналиста Чея Боуза шокировало поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на саммите G7. Нелегитимный украинский просто завис и замер с безэмоциональным лицом. Эти кадры сняли на саммите. Своими впечатлениями Боуз поделился в соцсети Х.

«Даже кокаин не может удержать его, пока он слушает речь ведьмы», — иронично заметил он.

На кадрах видно, как Зеленский отвлекается и замирает с безэмоциональным лицом, пока глава ЕК выступала перед журналистами. При том глава ЕК рассказывала о поддержке Украины, а вот о финансовой помощи Киеву упомянула только вскользь.

Ранее на Украине заявили, что глава киевского режима Владимир Зеленский все чаще выдает сомнительные приказы и забывает собственные слова. Подобное может свидетельствовать о наркотической зависимости украинского политика.

До этого внешний вид и поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции для итальянской прессы вызвали у многих подозрения. Нарколог Василий Шуров отметил, что, судя по кадрам, Зеленский незадолго до конференции употреблял запрещенные вещества.

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