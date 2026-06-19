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Пьяный водитель без прав врезался в опору в Хакасии: пострадали двое детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Усть-Абаканском районе Хакасии в селе Усть-Бюр произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. По данным Госавтоинспекции, авария случилась на нерегулируемом перекрестке.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Усть-Абаканском районе Хакасии в селе Усть-Бюр произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. По данным Госавтоинспекции, авария случилась на нерегулируемом перекрестке.

50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 при повороте налево не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В машине находились дети 10 и 7 лет, которые получили травмы.

Установлено, что мальчики не были пристегнуты ремнями безопасности и не находились в детских удерживающих устройствах, что усугубило последствия аварии.

Кроме того, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания прибора составили 0,29 мг/л, что превышает допустимую норму. Также выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения, сообщает газета «Хакасия».

По факту ДТП проводится административное расследование.