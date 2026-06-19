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В Хабаровском крае мать заплатит 5 тысяч рублей за избиение дочери поводком

На заседании женщина признала вину, согласилась с протоколом и раскаялась.

В Хабаровском крае мать несовершеннолетней девочки получила административный штраф за побои, которые нанесла ребёнку поводком для собак. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Инцидент произошёл в Солнечном районе. Суд установил, что женщина несколько раз ударила дочь карабином от собачьей шлейки по спине, рукам и голове. Девочка испытала физическую боль, а также моральные страдания.

На заседании женщина признала вину, согласилась с протоколом и раскаялась. Суд квалифицировал её действия по статье 6.1.1 КоАП РФ — побои.

Мировой судья назначил ей административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.