Прояснилась ситуация по интересу омского «Авангарда» к лучшему бомбардиру «Трактора»

Ранее в СМИ появились сообщения, что омский клуб готов был приобрести или обменять хоккеиста.
Ясность в ситуацию внес агент хоккеиста Александр Черных. Как пишет «РБ Спорт», он заявил, что общался с руководством «Трактора» — там не планируют менять Виталия Кравцова ни при каких обстоятельствах. Заявляется, что вопрос по Виталию закрыт.
«Я общаюсь с руководителями “Трактора”, и мне заявили, что ни при каких обстоятельствах не планируют менять Виталия. В Челябинске мне сказали, что на них выходили разные клубы насчет Кравцова, но они не собираются рассматривать эти предложения. “Вопрос по Виталию закрыт”, — так звучало дословно», — приводит издание слова Черных.
Напомним, 9 июня «Авангард» официально объявил о подписании канадского нападающего Джошуа Ливо, который провел минувший сезон в челябинском «Тракторе». Ливо, напомним, является рекордсменом лиги по количеству забитых шайб за регулярный чемпионат (49 шайб).
Кроме того, состав «Авангарда» в межсезонье пополнили нападающий Артем Ильенко и защитник Кирилл Адамчук.