Прояснилась ситуация по интересу омского «Авангарда» к лучшему бомбардиру «Трактора»

«Я общаюсь с руководителями “Трактора”, и мне заявили, что ни при каких обстоятельствах не планируют менять Виталия. В Челябинске мне сказали, что на них выходили разные клубы насчет Кравцова, но они не собираются рассматривать эти предложения. “Вопрос по Виталию закрыт”, — так звучало дословно», — приводит издание слова Черных.