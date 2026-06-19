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Прояснилась ситуация по интересу омского «Авангарда» к лучшему бомбардиру «Трактора»

Слух об интересе омского «Авангарда» к нападающему «Трактора» Виталию Кравцову получил продолжение.

Источник: БЕЛТА

Ранее в СМИ появились сообщения, что омский клуб готов был приобрести или обменять хоккеиста.

Ясность в ситуацию внес агент хоккеиста Александр Черных. Как пишет «РБ Спорт», он заявил, что общался с руководством «Трактора» — там не планируют менять Виталия Кравцова ни при каких обстоятельствах. Заявляется, что вопрос по Виталию закрыт.

«Я общаюсь с руководителями “Трактора”, и мне заявили, что ни при каких обстоятельствах не планируют менять Виталия. В Челябинске мне сказали, что на них выходили разные клубы насчет Кравцова, но они не собираются рассматривать эти предложения. “Вопрос по Виталию закрыт”, — так звучало дословно», — приводит издание слова Черных.

Напомним, 9 июня «Авангард» официально объявил о подписании канадского нападающего Джошуа Ливо, который провел минувший сезон в челябинском «Тракторе». Ливо, напомним, является рекордсменом лиги по количеству забитых шайб за регулярный чемпионат (49 шайб).

Кроме того, состав «Авангарда» в межсезонье пополнили нападающий Артем Ильенко и защитник Кирилл Адамчук.