В Омске прошла пресс-конференция перед турниром ACA

На мероприятие приехал чемпион ONE Анатолий Малыхин, который открыто раскритиковал местного тяжеловеса Евгения Гончарова за пренебрежительное отношение к соперникам и бросил ему вызов. Помимо этого, он жёстко прошёлся по другим бойцам дивизиона, предложив им проверить свои силы на практике. Сам Шлеменко заявил, что в поединке с Дипчиковым будет работать жёстко. Президент лиги Магомед Бибулатов отметил, что такого настроя у «Шторма» он не видел давно.