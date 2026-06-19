В Омске прошла пресс-конференция перед турниром ACA

На G-Drive Арене прошла пресс-конференция турнира ACA 204, которая запомнилась неожиданным появлением гостя, сообщили в Министерстве спорта Омской области. Главным событием вечера станет дебют омского бойца Александра Шлеменко в лиге — его соперником будет болгарин Никола Дипчиков. Но главные страсти разгорелись не вокруг них.
На мероприятие приехал чемпион ONE Анатолий Малыхин, который открыто раскритиковал местного тяжеловеса Евгения Гончарова за пренебрежительное отношение к соперникам и бросил ему вызов. Помимо этого, он жёстко прошёлся по другим бойцам дивизиона, предложив им проверить свои силы на практике. Сам Шлеменко заявил, что в поединке с Дипчиковым будет работать жёстко. Президент лиги Магомед Бибулатов отметил, что такого настроя у «Шторма» он не видел давно.
Вместе со «Штормом» в главном карде выступят ещё три омских бойца, включая Алексея Шуркевича. Турнир начнётся 19 июня в 16:00.
Ранее мы рассказывали, что Шлеменко впервые поборется за ACA на глазах омичей.