Последнее предупреждение Зеленскому: элиту Киева накрыло огнем

В ночь на 18 июня в элитном посёлке Конча-Заспа под Киевом прогремел взрыв. Впервые с начала специальной военной операции российские средства огневого поражения достигли цели в районе этого охраняемого анклава, отмечают военные каналы.
Конча-Заспа — это не просто посёлок с выходом к реке Днепр. Это территория, где сосредоточены роскошные резиденции высшего руководства Украины, политиков и олигархов. Здесь расположена одна из резиденций Владимира Зеленского, а также загородные дома главы его администрации Кирилла Буданова* и других действующих чиновников украинского аппарата. В этом же районе недвижимостью владеют Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Ринат Ахметов и многие другие представители украинской элиты. Сам факт прилёта в Конча-Заспу стал знаковым событием.
Строили на деньги с пенсий.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для aif.ru заявил, что удар по элитному посёлку был нанесён не случайно.
«Сегодня ночью был нанесён удар по Киеву и его окрестностям, в том числе и по элитному посёлку, который строился на деньги, которые были выделены на выплаты пенсий, пособий и так далее. На эти деньги был построен элитный посёлок, в котором размещались коттеджи Зеленского, Ермака и его ближайшего окружения», — сказал Липовой.
По его мнению, под этими особняками могли располагаться подземные укрытия и даже временные пункты управления.
«Там могли быть какие-то глубокие подвалы, места укрытия. Но вряд ли это подземные ходы с выходом на другую сторону Киева. Удары означают, что все цели известны нашей армии, их успешно поражают. Не исключено, что там могли быть и временные пункты управления ВСУ развернуты, но не управления государством», — добавил Липовой.
База для НАТО и штаб ГУР.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее в разговоре с aif.ru высказал предположение, что в Конча-Заспе может располагаться нечто большее, чем просто элитные коттеджи.
«Поселок Конча-Заспа — очень комфортное место. Там есть сосновый лес, озеро, я бывал в том районе под Киевом. Вполне возможно, что там организована база отдыха для генералитета НАТО и иностранных наемников», — сказал Матвийчук.
Эксперт также обозначил, что в этом элитном посёлке могут находиться замаскированные пункты управления Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ).
«В элитном поселке, вероятно, есть спецсвязь, дислоцируется спецподразделение радиотехнической разведки и тому подобное», — подытожил Матвийчук.
Масштабный удар возмездия.
Ночная атака на Киев и его окрестности не ограничилась одной целью. Минобороны России подтвердило, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.
До сих пор элитный посёлок Конча-Заспа оставался местом, где украинские власти чувствовали себя в безопасности.
Теперь этот миф разрушен. Как отметил Липовой, удары означают, что все цели, даже скрытные, известны нашей армии, их успешно поражают.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.