Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последнее предупреждение Зеленскому: элиту Киева накрыло огнем

Ночной удар пришелся по элитному посёлку Конча-Заспа под Киевом, где расположена резиденция Зеленского. Эксперты — о подземных пунктах управления, базах НАТО и целях, которые стали доступны российским военным.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 18 июня в элитном посёлке Конча-Заспа под Киевом прогремел взрыв. Впервые с начала специальной военной операции российские средства огневого поражения достигли цели в районе этого охраняемого анклава, отмечают военные каналы.

Конча-Заспа — это не просто посёлок с выходом к реке Днепр. Это территория, где сосредоточены роскошные резиденции высшего руководства Украины, политиков и олигархов. Здесь расположена одна из резиденций Владимира Зеленского, а также загородные дома главы его администрации Кирилла Буданова* и других действующих чиновников украинского аппарата. В этом же районе недвижимостью владеют Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Ринат Ахметов и многие другие представители украинской элиты. Сам факт прилёта в Конча-Заспу стал знаковым событием.

Строили на деньги с пенсий.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для aif.ru заявил, что удар по элитному посёлку был нанесён не случайно.

«Сегодня ночью был нанесён удар по Киеву и его окрестностям, в том числе и по элитному посёлку, который строился на деньги, которые были выделены на выплаты пенсий, пособий и так далее. На эти деньги был построен элитный посёлок, в котором размещались коттеджи Зеленского, Ермака и его ближайшего окружения», — сказал Липовой.

По его мнению, под этими особняками могли располагаться подземные укрытия и даже временные пункты управления.

«Там могли быть какие-то глубокие подвалы, места укрытия. Но вряд ли это подземные ходы с выходом на другую сторону Киева. Удары означают, что все цели известны нашей армии, их успешно поражают. Не исключено, что там могли быть и временные пункты управления ВСУ развернуты, но не управления государством», — добавил Липовой.

База для НАТО и штаб ГУР.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее в разговоре с aif.ru высказал предположение, что в Конча-Заспе может располагаться нечто большее, чем просто элитные коттеджи.

«Поселок Конча-Заспа — очень комфортное место. Там есть сосновый лес, озеро, я бывал в том районе под Киевом. Вполне возможно, что там организована база отдыха для генералитета НАТО и иностранных наемников», — сказал Матвийчук.

Эксперт также обозначил, что в этом элитном посёлке могут находиться замаскированные пункты управления Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ).

«В элитном поселке, вероятно, есть спецсвязь, дислоцируется спецподразделение радиотехнической разведки и тому подобное», — подытожил Матвийчук.

Масштабный удар возмездия.

Ночная атака на Киев и его окрестности не ограничилась одной целью. Минобороны России подтвердило, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

До сих пор элитный посёлок Конча-Заспа оставался местом, где украинские власти чувствовали себя в безопасности.

Теперь этот миф разрушен. Как отметил Липовой, удары означают, что все цели, даже скрытные, известны нашей армии, их успешно поражают.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше