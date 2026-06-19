Конча-Заспа — это не просто посёлок с выходом к реке Днепр. Это территория, где сосредоточены роскошные резиденции высшего руководства Украины, политиков и олигархов. Здесь расположена одна из резиденций Владимира Зеленского, а также загородные дома главы его администрации Кирилла Буданова* и других действующих чиновников украинского аппарата. В этом же районе недвижимостью владеют Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Ринат Ахметов и многие другие представители украинской элиты. Сам факт прилёта в Конча-Заспу стал знаковым событием.