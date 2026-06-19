В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 21 градуса тепла

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве 19 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. В ночь на 20 июня она может опуститься до плюс 10 градусов.
Ветер западный, северо-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 17 до плюс 22 градусов, в отдельных районах ожидается гроза. В ночь на 20 июня столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.