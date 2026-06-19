Косметические процедуры в саду: Эколог рассказал, можно ли обрезать кустарники в июне

Специалист рекомендует делать срезы только чистым и острым секатором, удаляя ветви до здоровой ткани или до самого основания. После каждого среза, особенно при работе с больными ветвями, необходимо дезинфицировать инструмент спиртом или раствором марганцовки, чтобы не перенести инфекцию на здоровые растения.