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Косметические процедуры в саду: Эколог рассказал, можно ли обрезать кустарники в июне

Летний уход за садом требует осторожности. Какие манипуляции с кустарниками допустимы в июне, а какие лучше перенести на весну или осень, рассказал Life.ru профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

По словам эксперта, в июне допустима лёгкая санитарная и корректирующая обрезка. Она помогает поддерживать здоровье кустарников и их аккуратный внешний вид.

Вы можете без опасений вырезать сломанные или больные ветви, слабые и тонкие побеги, которые загущают куст, а также ветви, выбивающиеся из общей формы, если речь идёт о живой изгороди.

Максим Ларионов.

Профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ.

Специалист рекомендует делать срезы только чистым и острым секатором, удаляя ветви до здоровой ткани или до самого основания. После каждого среза, особенно при работе с больными ветвями, необходимо дезинфицировать инструмент спиртом или раствором марганцовки, чтобы не перенести инфекцию на здоровые растения.

Эксперт выделил два вида обрезки, от которых в июне лучше отказаться. Во-первых, не стоит проводить омолаживающую обрезку и вырезать старые ветви «под корень» для стимуляции нового роста. Такую процедуру проводят ранней весной до распускания почек либо поздней осенью.

Во-вторых, не рекомендуется сильно укорачивать молодые побеги. Именно на их концах закладываются цветочные почки, которые впоследствии превратятся в ягоды. Слишком активная обрезка может оставить садовода без части урожая.

Таким образом, июньская обрезка — это скорее косметическая процедура. Она направлена на поддержание здоровья кустарника и его аккуратного внешнего вида, но не должна становиться серьёзным стрессом для растения.

Ранее Life.ru подготовил гид по летним подкормкам для сада. В нём эксперты рассказали, какие органические и минеральные удобрения лучше использовать в июне, как распознать дефицит питательных веществ у разных культур и составить грамотный календарь подкормок на весь сезон.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.