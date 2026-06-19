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Украинка получила 20 месяцев тюрьмы за ввоз на Кипр почти восьми миллионов евро

Гражданка Украины, ввезшая на территорию Кипра почти восемь миллионов евро наличными, приговорена к 20 месяцам тюремного заключения. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила газета Cyprus Mail.

Гражданка Украины, ввезшая на территорию Кипра почти восемь миллионов евро наличными, приговорена к 20 месяцам тюремного заключения. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила газета Cyprus Mail.

С августа 2023 года по март 2024 года женщина 20 раз въезжала на Кипр, ввезя в общей сложности 7 769 300 тысяч евро наличными. Суд признал ее виновной в предоставлении ложных сведений таможенным органам.

При этом подсудимую оправдали по 20 пунктам обвинения в отмывании денег — юридическая служба Кипра не смогла предоставить достаточных доказательств того, что средства были получены преступным путем.

Поводом для расследования стало обращение самой украинки в полицию 1 марта 2024 года — женщина заявила о грабеже, в ходе которого у нее похитили 420 тысяч евро. После этого правоохранители начали проверку перемещения крупных сумм незадекларированных наличных через аэропорт Ларнаки, говорится в сообщении.

15 мая таможенники в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который планировал улететь в Таиланд более чем с 3,6 миллиона рублей.