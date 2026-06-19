Украинка получила 20 месяцев тюрьмы за ввоз на Кипр почти восьми миллионов евро

Поводом для расследования стало обращение самой украинки в полицию 1 марта 2024 года — женщина заявила о грабеже, в ходе которого у нее похитили 420 тысяч евро. После этого правоохранители начали проверку перемещения крупных сумм незадекларированных наличных через аэропорт Ларнаки, говорится в сообщении.