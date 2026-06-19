В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживается шесть рейсов

В новосибирском аэропорту Толмачёво 19 июня были изменены графики вылетов и прилётов нескольких рейсов. Согласно данным онлайн-табло, это затронуло как отправления, так и прибытия.
Так, рейс в Якутск, который по расписанию должен был вылететь в 02:00, перенесли на 10:00. Три рейса в Сочи с номерами SU 6642, FV 6642 и DP 312, которые изначально были запланированы на утро, теперь отправятся после полудня. Рейс DP 6526 в Москву (Шереметьево) задержали с 08:15 до 10:35, а рейс SU 1307 — с 10:05 до 12:05.
Прилёты также подверглись изменениям. Например, самолёт FV 6641 из Сочи приземлится в 14:49 вместо 05:30, а рейс DP 311 — в 13:52 вместо 08:40. Рейс S7 2513 из Москвы (Домодедово) перенесли с 07:05 на 10:10, а рейс DP 6525 из Шереметьево — с 07:35 на 09:58.
Кроме того, задерживаются рейсы из Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Рейс S7 5238 приземлится в 10:55 вместо 10:50, а рейс S7 5250 — в 13:56 вместо 13:25. Для получения актуальной информации о времени вылетов и прилётов рекомендуется проверять онлайн-табло аэропорта.
Ранее мы рассказывали, что Новосибирск и Шымкент связали прямыми рейсами.
Татьяна Картавых