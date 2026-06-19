В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживается шесть рейсов

Так, рейс в Якутск, который по расписанию должен был вылететь в 02:00, перенесли на 10:00. Три рейса в Сочи с номерами SU 6642, FV 6642 и DP 312, которые изначально были запланированы на утро, теперь отправятся после полудня. Рейс DP 6526 в Москву (Шереметьево) задержали с 08:15 до 10:35, а рейс SU 1307 — с 10:05 до 12:05.