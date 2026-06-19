Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нас искали, чтобы уничтожить»: ВСУ беспилотниками пытались убить инвалида в Покровке

Операторы дронов ВСУ пытались убить инвалида в селе Покровка.

Источник: Комсомольская правда

Очевидец рассказал об атаках ВСУ с целью уничтожения жителей села Покровка Николаевской области, включая инвалида первой группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео от посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

«Дроны разбили, спалили все. Именно нас искали, чтобы уничтожить. Нас три человека, инвалид первой группы еще у нас. Спалили сначала дом, один, второй, третий, машины», — уточнил мужчина.

Очевидец добавил, что в результате атак киевского режима село Покровка было практически разрушено. По его словам, удары целенаправленно наносились по жилым объектам и мирным людям.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ совершили атаку на Белгородскую область. Вражеский дрон атаковал гражданскую машину в районе села Борисполье. Водитель скончался на месте от полученных травм. Его сын получил осколочные ранения спины и плеча.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше