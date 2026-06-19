В Петербурге покажут полувековую фотолетопись Турции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Выставочный проект «О Турции», объединивший более 100 работ современного турецкого фотографа Камиля Фырата, открывается в Государственном музейно-выставочном центре «Росфото» в Петербурге. Это первая в России выставка автора, чей архив насчитывает около 200 тыс. негативов и охватывает более полувека: серия снимков создавалась с конца 1970-х годов до наших дней в разных регионах Анатолийского полуострова — от Стамбула и Измира до малых городов Ризе, Кайсери и Манисы, сообщили в пресс-службе центра.
«Проект “О Турции” складывается из наблюдений автора за повседневной жизнью Анатолии. Фотографии музыкантов, сельских рабочих, детей и пожилых, сцены свадебных обрядов, молитвы, национальных праздников и повседневного труда формируют многогранный образ страны, где современная жизнь тесно связана с ее историческим наследием», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что работы Фырата отражают не только внешний облик территорий, но и историю места, след времени, сохраняющийся в лицах, пластике тел, привычках и укладе жизни его жителей. Для автора фотография выступает формой личной памяти и способом сохранить связь с родной землей.
О фотографе.
Фырат родился в 1959 году в Ускюдаре, район провинции Стамбул (Турция). С 1980 года он занимается фотографией и теорией искусства. Является почетным преподавателем кафедры фотографии Университета изящных искусств имени Мимара Синана. В круг его профессиональных интересов входят анатолийская археология, османская архитектура, а также исследования культурной памяти.
В 2015—2020 годах он выступал куратором Международного фотофестиваля в Бурсе (Турция). Принимал участие в подготовке выставок коллекции фотографий дворца Йылдыз (Стамбул), представленных в Париже, Берлине и Токио.
Проект реализован при поддержке Санкт-Петербургского общества научных и культурных связей с Турцией, авиакомпании Turkish Airlines, Kar nca Logistics и Ada Art Fine Art Printing.