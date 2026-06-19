В Петербурге покажут полувековую фотолетопись Турции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Выставочный проект «О Турции», объединивший более 100 работ современного турецкого фотографа Камиля Фырата, открывается в Государственном музейно-выставочном центре «Росфото» в Петербурге. Это первая в России выставка автора, чей архив насчитывает около 200 тыс. негативов и охватывает более полувека: серия снимков создавалась с конца 1970-х годов до наших дней в разных регионах Анатолийского полуострова — от Стамбула и Измира до малых городов Ризе, Кайсери и Манисы, сообщили в пресс-службе центра.