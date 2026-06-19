Госпремии для ученых и педагогов в Красноярском крае увеличат на 50%

Депутаты Законодательного собрания края в ходе заседания сессии в первом чтении рассмотрели вопрос о существенном увеличении государственных премий для ученых и педагогов: они вырастут на 50%. Законопроект в краевой парламент был внесен по инициативе регионального правительства. Законопроектом предлагается повысить размер краевых государственных премий, вручаемых за достижения в области профессионального образования. Данные награды предназначены для специалистов, которые достигли выдающихся успехов в преподавательской деятельности и научных исследованиях. Кроме того, документ корректирует список лауреатов государственных премий в сфере профобразования, приводя его в соответствие с нормами действующего федерального законодательства. Таким образом, предлагается увеличить госпремии: докторантам — со 120 до 180 тысяч рублей; аспирантам — со 100 до 150 тысяч рублей; педагогическим работникам — с 50 до 75 тысяч рублей. Всего учреждается 50 премий, награды вручаются главой региона в День учителя.