Дети сотрудников предприятий СУЭК-Красноярск по традиции проведут каникулы в лагерях и санаториях по всей России

«Старшая дочь Ирина несколько раз отдыхала в “Чудолесье”, когда училась в школе. Младшие Коля и Вероника про этот лагерь слышали с раннего детства, а в прошлом году впервые отправились туда сами. Впечатления были невероятные, очень понравилось. И в этом году сомнений не было, — они вновь поехали туда, — рассказывает заместитель главного энергетика Бородинского разреза Дмитрий Касимов. — Каждое лето организаторы придумывают интересные форматы. В этот раз смена называется “Земля Санникова”. Надеюсь, что ребята привезут домой море эмоций и ярких впечатлений».