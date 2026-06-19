Клещи покусали уже больше 15 тысяч жителей Иркутской области с начала сезона

Медики напоминают простые правила защиты. Одежда должна закрывать тело, обязательно использовать акарицидно-репеллентные средства и каждые 15−20 минут осматривать себя и близких. Если клеща заметить вовремя, укуса можно избежать. Но если он все же присосался, нельзя тянуть, нужно сразу обращаться за помощью.