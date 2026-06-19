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Клещи покусали уже больше 15 тысяч жителей Иркутской области с начала сезона

Лабораторно подтвердили десять случаев клещевого энцефалита, три боррелиоза и один риккетсиоз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье сохраняется высокая активность клещей. С начала эпидсезона за медицинской помощью обратились 15179 укушенных, из них 3582 ребенка. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— Лабораторно подтвердили десять случаев клещевого энцефалита, три боррелиоза и один риккетсиоз. Специалисты исследовали почти 11 тысяч клещей. У 3110 нашли боррелиоз, у 120 — энцефалит, еще 717 оказались носителями других инфекций, — рассказывают в Управлении.

Медики напоминают простые правила защиты. Одежда должна закрывать тело, обязательно использовать акарицидно-репеллентные средства и каждые 15−20 минут осматривать себя и близких. Если клеща заметить вовремя, укуса можно избежать. Но если он все же присосался, нельзя тянуть, нужно сразу обращаться за помощью.

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