ВТБ продал «Галс-Девелопмент» более чем за ₽100 млрд

ВТБ закрыл сделку по продаже девелопера «Галс-Девелопмент», который специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости, сообщили РБК в пресс-службе банка. В ходе транзакции было реализовано 100% активов ЗПИФа «Девелоперские активы», в который входят юридические лица застройщика. Сумма сделки превысила 100 млрд руб., сообщили в ВТБ.
Новыми собственниками девелопера стали «инвесторы, которые смогут предложить инновационные подходы к дальнейшему развитию компании», сообщили в пресс-службе банка. В «Галс-Девелопменте» уточнили, что речь идет о «группе профессиональных инвесторов в высокотехнологичные активы». Более конкретную информацию о новых собственниках девелопера они не раскрыли.
После смены собственника «Галс-Девелопмент» останется партнером ВТБ по ряду проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости, уточнил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. Портфель проектов девелопера, как и раньше, будет диверсифицированным, его планируется наращивать, а одним из стратегических векторов развития на ближайшие три года будет «максимальная» цифровизация и роботизация всех процессов как внутри компании, так и на строительных площадках, добавил гендиректор «Галс-Девелопмента» Андрей Мухин.
«Галс-Девелопмент», основанный в 1994 году, за всю историю своего существования несколько раз менял владельцев. Сперва застройщик принадлежал АФК «Система» (тогда он назывался «Система-Галс»): именно при ней он стал первым российским девелопером, чьи акции стали торговаться на Лондонской бирже. Но после кризиса 2008 года «Системе» пришлось отдать контрольный пакет компании (51,24%) ВТБ в счет реструктуризации долга в 23,5 млрд руб. Впоследствии банк потратил еще 7,3 млрд руб. на приобретение акций у миноритариев. С тех пор в компании была проведена реструктуризация, после которой изменились организационная структура, модель управления и команда. «Галс-Девелопмент» прошел непростой путь и вышел в число лидеров сектора в том числе благодаря совместной работе, подчеркнул Пьянов.
Сейчас компания занимается возведением жилой и коммерческой недвижимости, ее общий портфель оценивается в 3,7 млн кв. м. В активной стадии строительства у девелопера находится 133,6 тыс. кв. м, свидетельствуют данные Единого ресурса застройщиков. В числе ее реализуемых проектов — жилые комплексы «Монблан» на Шлюзовой набережной, «Дом 56» на улице Фридриха Энгельса, «Адмирал» на Шоссейной улице, а также бизнес-центры Dubinin"Sky на Дубининской улице и «Север» на Ленинградском проспекте. «Галс-Девелопмент» также строил Wine House на Садовнической улице, Match Point в районе Кутузовского проспекта, «Сады Пекина» на Большой Садовой улице.
Источник РБК, работавший с застройщиком, указывает, что для покупателя «Галс-Девелопмента» рынок недвижимости не является профильным. Именно поэтому, по его словам, для выхода в этот сегмент ему был необходим игрок с именем. «Галс-Девелопмент» — это один из немногих девелоперских брендов в России, который формировался более 30 лет, отмечает директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Компания обладает высокой узнаваемостью, а также репутацией надежного игрока, полагает он. Подобный нематериальный актив невозможно создать за короткий срок, ведь на его формирование уходят годы успешной работы и десятки реализованных проектов, подчеркивает собеседник РБК.
Приобретение готовой компании с сильным брендом, командой и накопленной экспертизой выглядит значительно более эффективным решением, чем запуск новой компании с нуля, говорит Рывкин. Он также обращает внимание на то, что у «Галс-Девелопмента» сформирован качественный пул проектов жилой и коммерческой недвижимости. Скорее всего, новый покупатель продолжит развивать и расширять данный портфель, рассуждает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
О своих планах по реализации «Галс-Девелопмента» ВТБ сообщил еще в конце апреля 2026-го. Тогда глава банка Андрей Костин рассказал, что сделка по продаже девелопера находится на завершающей стадии. Ранее он пояснял, что банк продает непрофильные активы в преддверии введения нового регулирования: с 1 апреля 2027 года ЦБ планирует внедрить правила, ограничивающие риски банковских вложений в такие объекты. «Галс-Девелопмент» — самый крупный непрофильный актив банка, выставленный на продажу в этом году, он даст ВТБ 112 млрд руб. высвобожденного капитала, уточнял журналистам на брифинге 3 июня Костин.
За последнее время ВТБ уже нашел покупателей на несколько активов. К примеру, новым собственником принадлежавшего ему гостиничного комплекса Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте в октябре прошлого года стало АО «Петровский парк отель». А пятизвездочный отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» за 10 млрд руб. в августе 2025-го выкупила компания «Правильные решения» (ее конечным владельцем на тот момент был владелец туроператора Fun&Sun; а сейчас — ЗПИФ «К5» под управлением «КСП Капитал»). Кроме того, этой весной ВТБ продал и торговый центр «Весна», расположенный на Новом Арбате. Его новым собственником стал ЗПИФ «СР» под управлением УК «КСП Капитал», который газета «Ведомости» связывала с совладельцем сети центров обработки данных Key Point Group.