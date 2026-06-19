ВТБ продал «Галс-Девелопмент» более чем за ₽100 млрд

«Галс-Девелопмент», основанный в 1994 году, за всю историю своего существования несколько раз менял владельцев. Сперва застройщик принадлежал АФК «Система» (тогда он назывался «Система-Галс»): именно при ней он стал первым российским девелопером, чьи акции стали торговаться на Лондонской бирже. Но после кризиса 2008 года «Системе» пришлось отдать контрольный пакет компании (51,24%) ВТБ в счет реструктуризации долга в 23,5 млрд руб. Впоследствии банк потратил еще 7,3 млрд руб. на приобретение акций у миноритариев. С тех пор в компании была проведена реструктуризация, после которой изменились организационная структура, модель управления и команда. «Галс-Девелопмент» прошел непростой путь и вышел в число лидеров сектора в том числе благодаря совместной работе, подчеркнул Пьянов.