Хабаровский автомастер разводил покупателей и тратил деньги на сауны

В Хабаровске 42-летнего бывшего мастера автосервиса осудили за серию мошенничеств с продажей несуществующих автотоваров. Суд назначил ему четыре года и четыре месяца колонии общего режима, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным следствия, мужчина работал в одном из городских автосервисов и предлагал клиентам «выгодные» запчасти через якобы надёжных партнёров во Владивостоке. Деньги за комплектующие он просил переводить на свою банковскую карту.
Одному из клиентов автомастер пообещал привезти три комплекта шин и получил от него 40 тысяч рублей. У коллеги по сервису он занял 62 тысячи рублей под историю о закупке в Приморье керамического покрытия для кузова, которое будто бы можно было потом перепродать в Хабаровске.
Ни шин, ни покрытия потерпевшие так и не увидели. Мужчина сначала тянул время и придумывал объяснения, почему товар так и не пришёл, а затем перестал выходить на связь. Позже полицейские установили, что никаких продавцов из Владивостока не существовало. Деньги злоумышленник забирал себе и тратил на личные нужды — в том числе, по данным полиции, на посещение саун.
Сотрудники уголовного розыска задержали автомастера. В ходе расследования выяснилось, что он причастен к трём эпизодам мошенничества с общим ущербом около 134 тысяч рублей. Ранее его уже судили за похожие преступления в Иркутской области и Забайкальском крае.
Вину мужчина не признал и ущерб не возместил. Помимо срока в колонии, суд обратил в доход государства принадлежавший ему смартфон, который изъяли полицейские.