Хабаровский автомастер разводил покупателей и тратил деньги на сауны

Ни шин, ни покрытия потерпевшие так и не увидели. Мужчина сначала тянул время и придумывал объяснения, почему товар так и не пришёл, а затем перестал выходить на связь. Позже полицейские установили, что никаких продавцов из Владивостока не существовало. Деньги злоумышленник забирал себе и тратил на личные нужды — в том числе, по данным полиции, на посещение саун.