В Красноярске на правом берегу началось строительство новой дороги

Подрядчик уже приступил к геодезическим изысканиям и разбивке границ будущего объекта. Протяженность двухполосного полотна составит 628,8 метра при ширине 7 метров. Оно соединит улицы Волжскую и Кутузова. На участке обустроят тротуары, четыре пешеходных перехода, светофоры и наружное освещение, а также установят скамейки и урны. В рамках озеленения здесь высадят газоны, лиственницы, яблони, сирень и акацию. До окончания работ вдоль существующей дороги организуют временный объезд к улице Кутузова. Сдать объект планируют в конце 2027 года. Параллельно ведется прокладка ливневого коллектора.