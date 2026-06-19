В Красноярске на правом берегу началось строительство новой дороги

В красноярском микрорайоне Мичуринский дан старт строительству новой магистрали. Об этом сообщили в мэрии.
Подрядчик уже приступил к геодезическим изысканиям и разбивке границ будущего объекта. Протяженность двухполосного полотна составит 628,8 метра при ширине 7 метров. Оно соединит улицы Волжскую и Кутузова. На участке обустроят тротуары, четыре пешеходных перехода, светофоры и наружное освещение, а также установят скамейки и урны. В рамках озеленения здесь высадят газоны, лиственницы, яблони, сирень и акацию. До окончания работ вдоль существующей дороги организуют временный объезд к улице Кутузова. Сдать объект планируют в конце 2027 года. Параллельно ведется прокладка ливневого коллектора.
Новая трасса станет первым этапом формирования дорожной инфраструктуры растущего жилого района. Как отметил вице-мэр Александр Навродский, она обеспечит удобный подъезд к строящейся школе на 1280 мест и улучшит выезд для местных жителей в сторону Волжской. На втором этапе запланировано возведение дороги от дома № 5и на Апрельской до Аральской. В настоящее время для этого готовят проектное задание.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске после ремонта откроют сразу четыре школы.