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В Красноярске на правом берегу началось строительство новой дороги

Дан старт строительству новой дороги в Мичуринском.

В красноярском микрорайоне Мичуринский дан старт строительству новой магистрали. Об этом сообщили в мэрии.

Подрядчик уже приступил к геодезическим изысканиям и разбивке границ будущего объекта. Протяженность двухполосного полотна составит 628,8 метра при ширине 7 метров. Оно соединит улицы Волжскую и Кутузова. На участке обустроят тротуары, четыре пешеходных перехода, светофоры и наружное освещение, а также установят скамейки и урны. В рамках озеленения здесь высадят газоны, лиственницы, яблони, сирень и акацию. До окончания работ вдоль существующей дороги организуют временный объезд к улице Кутузова. Сдать объект планируют в конце 2027 года. Параллельно ведется прокладка ливневого коллектора.

Новая трасса станет первым этапом формирования дорожной инфраструктуры растущего жилого района. Как отметил вице-мэр Александр Навродский, она обеспечит удобный подъезд к строящейся школе на 1280 мест и улучшит выезд для местных жителей в сторону Волжской. На втором этапе запланировано возведение дороги от дома № 5и на Апрельской до Аральской. В настоящее время для этого готовят проектное задание.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске после ремонта откроют сразу четыре школы.