Маг, а не мак. Дэвид принес сборной Канады историческую победу на ЧМ

Сборная Канады разгромила команду Катара во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 6:0, а главным героем встречи стал нападающий Джонатан Дэвид, который начал отвоевывать звание лучшего спортсмена страны у его неполного однофамильца — хоккеиста Коннора Макдэвида. О том, как футбол становится в один ряд с хокеем в Канаде — в материале ТАСС.
Сборная Канады по футболу одержала первую победу в своей истории на чемпионатах мира, и оттого она ощущается не как рядовое достижение, а как национальный праздник. Долгожданная и выстраданная, она пришла к канадцам на их третьем чемпионате мира и получилась очень яркой. При своих болельщиках в атмосфере невероятного эмоционального подъема сборная Канады показала феноменальную игру. Теперь, даже если в следующем матче против швейцарцев команда потерпит поражение, у нее остаются отличные шансы на выход в плей-офф благодаря хорошей разнице забитых и пропущенных мячей. И все это стало возможным благодаря фантастической игре Джонатана Дэвида, который оформил хет-трик.
Успех нападающего, являющегося лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды (42 гола), символизирует выход канадского футбола на новый уровень — хоккея, который традиционно доминирует в стране. Особенно ярко это заметно через сравнение Дэвида с Макдэвидом.
Как Дэвид превзошел Макдэвида.
Одним из главных, если не главным, спортсменов современности в Канаде считается игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Коннор Макдэвид. Это нападающий с внушительной коллекцией индивидуальных наград, включая шесть призов «Арт Росс трофи», ежегодно вручаемых игроку, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате НХЛ. Он — всеобщий любимец, символ канадского хоккея, но на международной арене ему хронически не везет. Из значимых турниров со взрослой сборной Канады Макдэвид выиграл лишь чемпионат мира 2016 года, который, кстати, проходил в России. А самым статусным международным турниром в хоккее остается Олимпиада, и именно там в этом году канадцы обидным образом упустили шанс завоевать золотые медали, уступив в финале сборной США со счетом 1:2.
Несмотря на то что Макдэвид был признан самым ценным игроком турнира, лучшим нападающим и включен в символическую сборную Игр, у него остался один незакрытый гештальт: он так и не смог оформить хет-трик на Олимпиаде. На его счету за весь турнир оказалось всего два гола (гораздо ярче блистал в роли ассистента). И вот, в тот момент, когда хоккейный герой страны не сумел покорить эту вершину, футбольный кумир Канады Джонатан Дэвид забил три мяча в одном матче.
Более того, Дэвид установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории канадской национальной команды, который трижды оформлял хет-трик за сборную. Ранее он забивал три мяча в 2019 году на Золотом кубке КОНКАКАФ в матче против сборной Кубы (7:0) и в 2021-м в отборочном турнире ЧМ-2022 в игре против команды Суринама (4:0). Получается, что в каком-то смысле футболист Дэвид превзошел хоккеиста Макдэвида, хотя, скорее всего, последний этому только рад. Известно, что Коннор неравнодушен к футболу: например, он посещал матч сборной Канады против команды Боснии и Герцеговины (1:1) в первом туре ЧМ.
Еще удивительнее выглядит выступление Дэвида на фоне его неудачного клубного сезона: в составе итальянского «Ювентуса» он смог забить лишь 8 голов в 46 матчах. Но сейчас нападающий находится в прекрасной форме, демонстрируя зрелость и хладнокровие, и вполне может еще сильнее укрепить свой статус лучшего бомбардира в истории сборной Канады на текущем чемпионате мира.
При этом важно понимать: без своих партнеров по команде Дэвид вряд ли смог бы добиться такого результата. Сборная Канады в матче с катарцами проявила себя как единый, слаженный механизм, показав подавляющее доминирование на поле. Статистика говорит сама за себя: канадцы нанесли 33 удара по воротам соперника, тогда как футболисты Катара смогли пробить лишь дважды. Это не просто цифры — это отражение того, насколько уверенно и агрессивно играла команда, как грамотно она выстраивала атаки и перекрывала любые попытки соперника перехватить инициативу. Очевидно, что канадцы заслужили свои три очка и имеют все основания рассчитывать на выход в плей-офф, тогда как сборная Катара, напротив, выглядит командой, которой на этом турнире уже практически нечего ловить.
Сборная Катара — худшая команда ЧМ.
Коллектив Катара действительно заслуживает статус худшей команды нынешнего чемпионата мира. Пусть не вводит в заблуждение одно набранное очко в матче со сборной Швейцарии (1:1): даже в той игре катарцы выглядели крайне слабо. Им откровенно повезло, что швейцарцы не реализовали множество своих голевых моментов, иначе счет мог бы быть разгромным.
Не стоит обманываться и общим подъемом футбола в стране, огромными финансовыми вливаниями и тем фактом, что Катар принимал чемпионат мира в 2022 году. Да, в последние годы футбол там заметно прогрессирует, и на региональном уровне сборная стала грозной силой. Но по мировым меркам команда остается очень слабой: она быстро достигла своего потолка и сейчас явно не готова конкурировать с лучшими сборными планеты. А вот сборная Канады, судя по всему, уже готова к переходу на топ-уровень.
Денис Бояров.