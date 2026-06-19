В ЛДПР предложили провести проверку качества диспансеризации в регионах

В письме отмечается, что в 2025 году в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» профилактическими осмотрами было охвачено более 104,3 миллиона граждан, кроме того, было выявлено почти 50 тысяч онкозаболеваний — вдвое больше, чем годом ранее. Однако в ряде регионов, включая Татарстан и Свердловскую область, зафиксированы эпизоды, требующие дополнительной оценки: при прохождении осмотров патологии не обнаруживались, но вскоре у пациентов диагностировали рак на поздних стадиях.