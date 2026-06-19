Новый ГОСТ для чистых помещений вступит в силу с 1 июля 2026 года

Документ содержит рекомендации по уборке, обучению сотрудников, перемещению материалов и оборудования, а также процедурам переодевания. Особое внимание уделяется персоналу как одному из основных источников загрязнений — в связи с этим стандарт устанавливает требования к гигиене, спецодежде и поведению сотрудников. Организации также должны проводить оценку факторов, влияющих на уровень чистоты, включая ремонтные работы и контроль загрязнений, передает ТАСС.