Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб Кубани опроверг сообщения о загрязнении Черного моря

Информация о росте химзагрязнений в Черном море оказалась фейком.

Источник: Комсомольская правда

Информация о якобы росте химического загрязнения в Черном море и об ухудшении санитарного состояния местных рек из-за паразитов, не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

По данным ведомства, распространяемые в соцсетях утверждения основаны на устаревшем санитарно-эпидемиологическом отчете за прошлый год и не отражают текущую ситуацию.

«Исследование морской воды проводили как раз после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе. Поэтому представленные данные не являются актуальными на сегодняшний день», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в отчете Роспотребнадзора отсутствуют сведения о заборе проб воды в реках Краснодарского края, и ведомство подобных исследований не проводило.

Ранее KP.RU сообщал, что в Крыму курортный сезон начался с медузного нашествия. Хотя обычно такая проблема появляется только в августе, но на первых морских животных туристы стали жаловаться уже сейчас.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше