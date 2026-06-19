Подрядчик начал ремонт дороги-дублера проспекта 100-летия на Нефтеветке во Владивостоке

Ремонт грунтовки-дублёра проспекта 100-летия на Нефтеветке стартовал во Владивостоке. Подрядчик АО «СпецСУ» приступил к земляным работам в районе нефтебазы. К середине ноября на участке от «Кунгасного» до «Моргородка» должны уложить четыре километра асфальта, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
«В районе виадука на Первой Речке специалисты для расширения проезжей части до нормативных показателей обустроят подпорную стену. В связи с этим возможны временные изменения в схеме движения. О них будут сообщать дополнительно», — говорится в сообщении.
Работы будут идти поэтапно. Специалистам предстоит выполнить полный комплекс мероприятий — от подготовки основания проезжей части, обустройства сетей ливневой канализации и подпорных стен до асфальтирования, монтажа ограждения и нанесения разметки.
Нефтеветку во Владивостоке начнут асфальтировать с 15 июня — водителей ждут ограничения.
Движение ограничат от Острякова, 44а до Нефтеветки, 4а до конца июля.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, контракт на ремонт этого участка был заключён в конце мая. Общая стоимость работ составляет более 263 млн рублей, финансирование выделено из городского и краевого бюджетов при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко. Изначально мэрия планировала начать ремонт «с наступлением положительных температур» и завершить к 1 сентября, однако после конкурсных процедур сроки сдвинулись на середину ноября. Подрядчику, согласно проектной документации, предстоит не только уложить асфальт, но и расширить земляное полотно, укрепить обочины, установить бортовые камни, барьерные и пешеходные ограждения, заменить дорожные знаки и нанести разметку холодным пластиком, а также отремонтировать сопряжение мостового сооружения и восстановить инженерные коммуникации.