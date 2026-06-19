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Россияне массово блокируют свои сим-карты: в чём причина

С момента запуска сервиса проверки сим-карт на портале «Госуслуги» 1 апреля 2025 года россияне воспользовались им около 200 миллионов раз. Этот сервис позволяет гражданам видеть, какие абонентские номера оформлены на их имя, и управлять ими, включая возможность приостановки или расторжения договоров с мобильными операторами, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По результатам проверок было подано почти 2 миллиона заявок на блокировку телефонных номеров. Из них 1,4 миллиона номеров были временно приостановлены, а 533 тысячи договоров были окончательно расторгнуты. Эти меры направлены на защиту граждан от мошеннических действий и позволяют оперативно реагировать на появление неизвестных номеров.

Сервис проверки сим-карт стал важным инструментом для граждан, позволяя им контролировать свои данные и защищать себя от возможных угроз. В условиях современного цифрового мира, где мошенничество становится все более изощренным, такие меры предосторожности особенно актуальны.

Граждане могут быть уверены, что их личные данные находятся под защитой, а возможность быстрой блокировки номеров позволяет минимизировать риски. Запуск сервиса проверки сим-карт на портале «Госуслуги» стал значительным шагом к улучшению безопасности граждан в цифровом пространстве.

С его помощью россияне могут не только проверять свои номера, но и активно управлять ими, что способствует повышению уровня доверия к мобильным услугам и защите личных данных.