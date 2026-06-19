Россияне массово блокируют свои сим-карты: в чём причина

По результатам проверок было подано почти 2 миллиона заявок на блокировку телефонных номеров. Из них 1,4 миллиона номеров были временно приостановлены, а 533 тысячи договоров были окончательно расторгнуты. Эти меры направлены на защиту граждан от мошеннических действий и позволяют оперативно реагировать на появление неизвестных номеров.
Сервис проверки сим-карт стал важным инструментом для граждан, позволяя им контролировать свои данные и защищать себя от возможных угроз. В условиях современного цифрового мира, где мошенничество становится все более изощренным, такие меры предосторожности особенно актуальны.
Граждане могут быть уверены, что их личные данные находятся под защитой, а возможность быстрой блокировки номеров позволяет минимизировать риски. Запуск сервиса проверки сим-карт на портале «Госуслуги» стал значительным шагом к улучшению безопасности граждан в цифровом пространстве.
С его помощью россияне могут не только проверять свои номера, но и активно управлять ими, что способствует повышению уровня доверия к мобильным услугам и защите личных данных.