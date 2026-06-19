Россияне массово блокируют свои сим-карты: в чём причина

С момента запуска сервиса проверки сим-карт на портале «Госуслуги» 1 апреля 2025 года россияне воспользовались им около 200 миллионов раз. Этот сервис позволяет гражданам видеть, какие абонентские номера оформлены на их имя, и управлять ими, включая возможность приостановки или расторжения договоров с мобильными операторами, сообщает ИА DEITA.RU.