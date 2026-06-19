В Красноярском крае площадь лесных пожаров достигла 127 тысяч га

В Красноярском крае площадь лесных пожаров выросла до 127,2 тысяч гектаров. Об этом сообщили в региональном Лесопожарном центре.
Площадь лесных пожаров за сутки увеличилась более чем на 44 тысячи гектаров, составив 127,2 тысячи гектаров.
По состоянию на 19 июня, в Красноярском крае действует 101 лесной пожар. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют 1 314 человек, 18 единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что дым от лесных пожаров достиг соседних регионов. Он добрался до Новосибирска. Подробнее о ситуации с лесными пожарами можно прочитать в нашем материале.