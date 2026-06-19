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В Красноярском крае площадь лесных пожаров достигла 127 тысяч га

В тушении задействовано более тысячи человек.

В Красноярском крае площадь лесных пожаров выросла до 127,2 тысяч гектаров. Об этом сообщили в региональном Лесопожарном центре.

Площадь лесных пожаров за сутки увеличилась более чем на 44 тысячи гектаров, составив 127,2 тысячи гектаров.

По состоянию на 19 июня, в Красноярском крае действует 101 лесной пожар. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют 1 314 человек, 18 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что дым от лесных пожаров достиг соседних регионов. Он добрался до Новосибирска. Подробнее о ситуации с лесными пожарами можно прочитать в нашем материале.