Красноярцам рассказали, когда благоустроят новую набережную на правобережье города

«Я получаю положительные отзывы от жителей по поводу благоустройства этого участка набережной несколько раз в неделю. В рамках урбанфорума они сами выбирали, какие площадки будут благоустраиваться на этой территории. Мы учли все пожелания — кто-то гуляет семьями, кто-то любит бегать по утрам, а другие просто наслаждаются спокойной прогулкой по пешеходной зоне. Я рассчитываю, что в конце августа — начале сентября мы торжественно откроем обновленную набережную».