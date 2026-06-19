Красноярцам рассказали, когда благоустроят новую набережную на правобережье города

Треть благоустроительных работ уже выполнена на набережной в Ленинском районе Красноярска, сообщили в мэрии.
Подрядчик убрал аварийные деревья, провел вертикальную планировку территории, установил поребрики и сваи, начал прокладывать кабель.
Напомним, набережную обустраивают на участке от Октябрьского моста до улицы Крайняя, 12. Раньше здесь был участок, заросший порослью. В прошлом году за его благоустройство проголосовало более 27 тысяч красноярцев.
По проекту вдоль берега Енисея создадут удобную прогулочную зону. На набережной появятся современные смотровые балконы, удобные места для тихого и активного отдыха. На территории уложат более 2 км деревянного настила и оборудуют скалодром. Также проведут масштабное озеленение — посадят новые крупномерные деревья, кустарники и многолетние травянистые растения.
Как рассказал глава Ленинского района Дмитрий Гурьев, работы будут идти всё лето, по контракту завершить их подрядчик должен до конца августа:
«Я получаю положительные отзывы от жителей по поводу благоустройства этого участка набережной несколько раз в неделю. В рамках урбанфорума они сами выбирали, какие площадки будут благоустраиваться на этой территории. Мы учли все пожелания — кто-то гуляет семьями, кто-то любит бегать по утрам, а другие просто наслаждаются спокойной прогулкой по пешеходной зоне. Я рассчитываю, что в конце августа — начале сентября мы торжественно откроем обновленную набережную».
Ожидается, что на следующей неделе будут объявлены результаты голосования за благоустройство общественных пространств в 2027 году. Если 2-й этап преображения набережной в Ленинском районе окажется в лидерах, новые работы проведут уже в следующем году.