Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Солнечном районе Хабаровского края мать избила дочь собачьим карабином и отделалась штрафом

Жительница Солнечного района нанесла ребёнку удары по спине, рукам и голове металлическим карабином.

Источник: Комсомольская правда

В Солнечном районе Хабаровского края мировой судья вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении местной жительницы. Женщина избила собственную несовершеннолетнюю дочь. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установил суд, гражданка нанесла девочке множественные удары карабином от шлейки для выгула собак. Удары пришлись по спине, рукам и голове потерпевшей. Ребёнок испытал сильную физическую боль. Орудие, которое мать использовала в воспитательных целях, представляет собой металлическое изделие, способное причинить серьёзные травмы.

На судебном заседании женщина полностью признала вину в совершении правонарушения, согласилась с протоколом и раскаялась в содеянном. Мировой судья судебного участка № 62 судебного района «Солнечный район Хабаровского края» признал гражданку виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса.

Наказание оказалось сравнительно мягким — административный штраф в размере 5 000 рублей. Постановление уже вступило в законную силу. Стоит отметить, что статья 6.1.1 КоАП РФ применяется в случаях, когда деяние не содержит уголовно наказуемого деяния. Информация о дальнейшей судьбе ребёнка и реакции органов опеки на данный момент не поступала.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше