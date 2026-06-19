В Солнечном районе Хабаровского края мать избила дочь собачьим карабином и отделалась штрафом

В Солнечном районе Хабаровского края мировой судья вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении местной жительницы. Женщина избила собственную несовершеннолетнюю дочь. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установил суд, гражданка нанесла девочке множественные удары карабином от шлейки для выгула собак. Удары пришлись по спине, рукам и голове потерпевшей. Ребёнок испытал сильную физическую боль. Орудие, которое мать использовала в воспитательных целях, представляет собой металлическое изделие, способное причинить серьёзные травмы.
На судебном заседании женщина полностью признала вину в совершении правонарушения, согласилась с протоколом и раскаялась в содеянном. Мировой судья судебного участка № 62 судебного района «Солнечный район Хабаровского края» признал гражданку виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса.
Наказание оказалось сравнительно мягким — административный штраф в размере 5 000 рублей. Постановление уже вступило в законную силу. Стоит отметить, что статья 6.1.1 КоАП РФ применяется в случаях, когда деяние не содержит уголовно наказуемого деяния. Информация о дальнейшей судьбе ребёнка и реакции органов опеки на данный момент не поступала.
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